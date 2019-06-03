"Дижон" обыграл "Ланс" и остался в лиге 1

"Дижон" выиграл у "Ланса" (3:1) в ответном переходном матче за право выступать в лиге 1. По сумме двух матчей команда одержала победу и осталась в высшем дивизионе. Первая игра закончилась вничью - 1:1.

В составе победителей отличились Наим Слити (дважды) и Весли Саид. У "Ланса" голом отметился Жан-Кевен Дюверн.

Чемпионат Франции

Переходные матчи Лиги 1

Ответная игра

"Дижон" - "Ланс" - 3:1 (1:1)

Голы: Слити, 28 (1:0). Дюверн, 39 (1:1). Саид, 70 (2:1). Слити, 90 (3:1).

Судья: Бюке (Франция).

2 июня. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

Первый матч: 1:1

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