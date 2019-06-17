"Дижон" объявил о подписании 12-летнего Месси

"Дижон" объявил о подписании 12-летнего футболиста из академии "Версаля". Новость прошла бы незамеченной, но получила популярность благодаря фамилии юного игрока.
Мальчика зовут Райян Месси, он однофамилец пятикратного обладателя "Золотого мяча", капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Rayane #Messi (et oui !), jeune attaquant licencié au FC Versailles 78, va intégrer le centre de formation du @DFCO_Officiel !— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 17 июня 2019 г.
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