21:48 | Футбол — Франция

"Дижон" объявил о подписании 12-летнего Месси

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"Дижон" объявил о подписании 12-летнего футболиста из академии "Версаля". Новость прошла бы незамеченной, но получила популярность благодаря фамилии юного игрока. 

Мальчика зовут Райян Месси, он однофамилец пятикратного обладателя "Золотого мяча", капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

 

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