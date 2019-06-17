"Дижон" объявил о подписании 12-летнего Месси

"Дижон" объявил о подписании 12-летнего футболиста из академии "Версаля". Новость прошла бы незамеченной, но получила популярность благодаря фамилии юного игрока.

Мальчика зовут Райян Месси, он однофамилец пятикратного обладателя "Золотого мяча", капитана "Барселоны" Лионеля Месси.