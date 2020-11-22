«Дижон» проиграл в 11-м матче подряд. У команды ноль побед в сезоне-2020/21

«Дижон» уступил «Лансу» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Для «Дижона» это поражение стало 11-м подряд в сезоне-2020/21. Команда идет на последнем, 20-м месте турнирной таблицы с 4 очками. У «Дижона» 7 поражений и 4 ничьи, команда ни разу не побеждала в нынешнем сезоне.

В параллельной встрече «Реймс» уступил «Ниму» — 0:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Дижон» — «Ланс» — 0:1 (0:1)

Гол: Калимуэндо, 23.

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа (Марье, 26), Шафик (Боэй, 82), Кулибали, Музинга, Ндонг, Целина, Конате (Шайдлер, 61), Ассале (Саммаритано, 62), Бальде.

«Ланс»: Лека, Силла, Гради, Баде, Медина, Каюзак, Фофана (Дукуре, 72), Клаусс (Мишлен, 88), Жан (Какюта, 66), Сотока (Банза, 88), Калимуэндо (Ганаго, 78).

Предупреждения: Шафик, 54. Марье, 56.

Судья: Ваттеллье (Франция).

22 ноября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Реймс» — «Ним» — 0:1 (0:0)

Гол: Рипар, 62 — с пенальти.

«Реймс»: Диуф, Фокет, Абдельхамид, Де Смет (Конан, 67), Маресич, Бериша, Кафаро (Зенели, 78), Мунетси, Сирхейс (Думбья, 58), Диа, Мбюкю (Туре, 58).

«Ним»: Рейне, Ландре, Мартинес, Бюрнер, Паке, Ферхат, Кубас, Алинви, Фомба, Коне (Денки, 55. Ариби, 80), Рипар.

Предупреждения: Сирхейс, 19. Рипар, 34. Мунетси, 46. Бериша, 82.

Судья: Стина (Франция).

22 ноября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».