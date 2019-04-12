"Дижон" и "Амьен" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Франции – 0:0.

"Дижон" остался на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очков. "Амьен" занимает 16-е место, имея в своем активе 32 балла.

В 33-м туре "Дижон" примет "Ренн", "Амьен" сыграет в гостях с "Нантом".

Чемпионат Франции

Лига 1

32-й тур

"Дижон" – "Амьен" – 0:0

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Альфонс, 90+8), Хаддади, Бальмон, Амальфитано (Квон Чхан Хун, 85), Марье, Жанно, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 63).

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Блен (Монкондюи, 49), Гнаоре, Тимит (Отеро, 88), Конате (Зунгу, 61), Мендоса, Гирасси.

Предупреждения: Саид, 23. Амальфитано, 27. Гнаоре, 31. Монкондюи, 52. Жулиу Тавареш, 54.

Удаление: Гнаоре, 90+2.

Судья: Абед (Франция).

12 апреля. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

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