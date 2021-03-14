«Бордо» в гостях победил «Дижон»
«Дижон» принимал «Бордо» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Гости победили со счетом 1:3.
«Дижон» продолжает оставаться худшей командой сезона: у клуба только две победы в чемпионате
Чемпионат Франции. Лига 1
29-й тур
«Дижон» — «Бордо» — 1:3 (0:2)
Голы: Хван Ый Джо, 33 (0:1). Хван Ый Джо, 45 (0:2). Де Превиль, 50 (0:3). Конате, 90 (1:3).
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа (Бензиа, 56), Кулибали, Боэй, Музинга, Ндонг, Эбимбе, Камара (Целина, 56), Ассале (Саммаритано, 70), Бальде (Конате, 70).
«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали, Мексер (Кватенг, 72), Бенито, Сери, Адли, Хван Ый Джо (Бриан, 73), Калу (Де Превиль, 16), Уден (Траоре, 72), Зеркан (Башич, 66).
Предупреждения: Камара, 30. Музинга, 73. Кулибали, 86. Эбимбе, 90. Башич, 90+4. Ндонг, 90+4.
Судья: Леонар (Франция).
14 марта. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Ланс» — «Метц» — 2:2 (2:1)
Голы: Клаусс, 13 (1:0). Вагнер, 27 — с пенальти (1:1). Каюзак, 36 (2:1). Делен, 57 (2:2).
«Ланс»: Лека, Айдара, Гради, Баде, Медина, Каюзак, С.Фофана, Клаусс (Мишлен, 84), Дукуре, Сотока (Какюта, 70), Калимуэндо (Банза, 70).
«Метц»: Кайар, Бой, Юдоль, Бронн, Делен, М.Фофана, Пажо, Майга, Сарр, Булая, Вагнер (Амброз, 76).
Предупреждения: Гради, 7. Айдара, 19. Медина, 37. Вагнер, 37. Бой, 50. Сарр, 82. С.Фофана, 86.
Судья: Батта (Франция).
14 марта. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
«Лорьян» — «Ницца» — 1:1 (0:0)
Голы: Маолида, 58 (0:1). Висса, 66 (1:1).
«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Ле Гофф (Мендес, 58), Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Буагар (Висса, 65), Чалоба, Ле Фе, Лорьенте, Моффи (Грбич, 83).
«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба, Салиба, Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Ле Мелу, Дольберг, Клод Морис, Маолида, Гуири (Тюрам-Юльен, 77).
Предупреждения: Буагар, 3. Камара, 42. Шнейдерлен, 73. Абержель, 73.
Судья: Бюке (Франция).
14 марта. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
«Ренн» — «Страсбур» — 1:0 (1:0)
Гол: Буриго, 25.
«Ренн»: Гомис, Да Силва (Ниамси, 87), Траоре, Агерд, Трюффер, Н`Зонзи, Буриго (Дель Кастильо, 76), Камавинга, Тэ (Леа Силики, 82), Террье (Гирасси, 87), Доку (Мауасса, 86).
«Страсбур»: Кавасима, Коне (Саади, 80), Митрович, Гильбер, Каси, Томассон, Аолу, Сиссоко, Беллегард (Зохи, 70), Диалло (Уорис, 18), Айорк.
Предупреждения: Коне, 22. Беллегард, 31.
Судья: Дешепи (Франция).
14 марта. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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