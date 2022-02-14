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Сегодня, 05:07

Дисаси о ничьей с «Лорьяном»: «В целом «Монако» доминировал во всех игровых аспектах»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Монако» Аксель Дисаси подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:0).

«В целом мы доминировали во всех игровых аспектах. К сожалению, в футболе, как мы знаем, нужно забивать на гол больше, чем твой соперник, именно этого нам не хватило сегодня. Мы немного расстроены, потому что хотели набрать эти три очка, но, несмотря ни на что, можно отметить и положительные моменты.

На поле были положительные моменты, как сказал нам Клеман в раздевалке. Он также подчеркнул, что наша команда сохраняет положительную динамику, не пропустила и создала достаточно много опасных моментов. Тем не менее в следующих матчах нужно будет сыграть лучше в завершающей стадии», — приводит слова Дисаси официальный сайт клуба.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 57-й минуте.

«Монако» с 37 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице лиги 1. У «Лорьяна» 21 очко и 17-я позиция.

ФК Лорьян
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 1 : 0
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 0 : 1
12.02 23:00
Лион – Ницца
 2 : 0
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 0 : 0
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 0 : 1
13.02 17:00
Брест – Труа
 5 : 1
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 1 : 2
13.02 17:00
Нант – Реймс
 1 : 0
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 3 : 2
13.02 22:45
Метц – Марсель
 1 : 2
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 19 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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