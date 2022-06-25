Директор «ПСЖ» рассказал, как трансфер Месси повлиял на продажи футболок

Директор «ПСЖ» Марк Армстронг заявил, что трансфер форварда Лионеля Месси в парижский клуб повлиял на продажи формы команды.

«Спрос вырос на 30-40 процентов. Когда происходит такой трасфер, например, как Роналду переходит в «МЮ», можно подумать, что его можно отбить деньгами с продажи футболок, но это не так. Не получится выпустить много дополнительных футболок.

Нам не удается удовлетворить спрос на футболки Месси. Мы достигли потолка. Мы и так продаем много футболок, может, даже больше, чем любая другая команда», — цитирует Армстронка Marca.

34-летний аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем клуба. На правах свободного агента он перешел в «ПСЖ». В этом сезоне он провел 28 матчей за команду, забив 8 голов и сделав 14 ассистов во всех турнирах. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.