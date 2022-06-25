Директор «ПСЖ» рассказал, как трансфер Месси повлиял на продажи футболок
Директор «ПСЖ» Марк Армстронг заявил, что трансфер форварда Лионеля Месси в парижский клуб повлиял на продажи формы команды.
«Спрос вырос на 30-40 процентов. Когда происходит такой трасфер, например, как Роналду переходит в «МЮ», можно подумать, что его можно отбить деньгами с продажи футболок, но это не так. Не получится выпустить много дополнительных футболок.
Нам не удается удовлетворить спрос на футболки Месси. Мы достигли потолка. Мы и так продаем много футболок, может, даже больше, чем любая другая команда», — цитирует Армстронка Marca.
34-летний аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем клуба. На правах свободного агента он перешел в «ПСЖ». В этом сезоне он провел 28 матчей за команду, забив 8 голов и сделав 14 ассистов во всех турнирах. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
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|ПСЖ
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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