Директор «Ньюкасла» сообщила о желании Свена Ботмана играть в команде

Директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли заявила, что защитник «Лилля» Свен Ботман хочет играть в английском клубе, сообщает The Athletic.

Отметим, что игроком этой зимой также интересовался «Милан». Сообщалось, что Ботман и миланцы уже договорились о двухлетнем контракте с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. «Тоттенхэм» также готов рассмотреть покупку защитника летом 2022 года.

«Некоторые отчаянно хотят прийти к нам. Например, Свен [Ботман], который очень много делает и очень открыто говорит об этом», — говорила Стейвли.

В сезоне-2021/22 Ботман провел 24 матча за «Лилль», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.