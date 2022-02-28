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Сегодня, 17:57

Директор «Ньюкасла» сообщила о желании Свена Ботмана играть в команде

Виктория Кравченко

Директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли заявила, что защитник «Лилля» Свен Ботман хочет играть в английском клубе, сообщает The Athletic.

Отметим, что игроком этой зимой также интересовался «Милан». Сообщалось, что Ботман и миланцы уже договорились о двухлетнем контракте с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. «Тоттенхэм» также готов рассмотреть покупку защитника летом 2022 года.

«Некоторые отчаянно хотят прийти к нам. Например, Свен [Ботман], который очень много делает и очень открыто говорит об этом», — говорила Стейвли.

В сезоне-2021/22 Ботман провел 24 матча за «Лилль», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

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 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
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 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
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 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
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