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Сегодня, 14:25

Директор «Барселоны» — об уходе Месси: «Мы решили, что клуб выше любого человека»

Директор «Барселоны» рассказал об уходе Лионеля Месси из клуба
Карен Саркисян
Корреспондент

Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Уход Лионеля не был сюрпризом для нас, — приводит слова директора «Барселоны» Mundo Deportivo. — Такой была реальность на тот момент. Единственный вариант, при котором Лионель мог остаться в «Барселоне», присоединиться к сделке с CVC, участвовать в которой мы не хотели. Мы решили, что клуб выше любого человека«.

Алемани отметил, что каталонский клуб потерял много денег на рекламе.

«Если «Барселоне» придется продавать футболистов из-за финансовых проблем, то игроки из ла масии — последние, с кем мы расстанемся. Это будущее каталонского клуба, они входят в наши планы. Уверен, Фати сыграет очень важную роль для клуба. Сейчас у него сложный момент, но «Барса» рядом. Окружение и семья Ансу очень добры. Уверен, они тоже поддерживают его», — сказал он.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года. Нападающий подписал контракт с парижским клубом до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал весь результативных передач в 20 матчах за парижан.

Напомним, что ла лига достигла договоренности о продаже 10 процентов бизнеса инвестиционному фонду CVC за 2,7 миллиарда евро. 90 процентов суммы было обещано клубам лиги. «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220211/1001749388/alemany-haaland-trabajando-barca-mas-competitivo.html

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Лига 1: «ПСЖ» обыграл «Ренн», «Монако» — «Лорьянс» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 1 : 0
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
 - : -
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Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
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Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
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Лорьян

 7 1 0
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