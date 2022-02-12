Директор «Барселоны» — об уходе Месси: «Мы решили, что клуб выше любого человека»
Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Уход Лионеля не был сюрпризом для нас, — приводит слова директора «Барселоны» Mundo Deportivo. — Такой была реальность на тот момент. Единственный вариант, при котором Лионель мог остаться в «Барселоне», присоединиться к сделке с CVC, участвовать в которой мы не хотели. Мы решили, что клуб выше любого человека«.
Алемани отметил, что каталонский клуб потерял много денег на рекламе.
«Если «Барселоне» придется продавать футболистов из-за финансовых проблем, то игроки из ла масии — последние, с кем мы расстанемся. Это будущее каталонского клуба, они входят в наши планы. Уверен, Фати сыграет очень важную роль для клуба. Сейчас у него сложный момент, но «Барса» рядом. Окружение и семья Ансу очень добры. Уверен, они тоже поддерживают его», — сказал он.
Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года. Нападающий подписал контракт с парижским клубом до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал весь результативных передач в 20 матчах за парижан.
Напомним, что ла лига достигла договоренности о продаже 10 процентов бизнеса инвестиционному фонду CVC за 2,7 миллиарда евро. 90 процентов суммы было обещано клубам лиги. «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|
2
|Ницца
|23
|13
|4
|6
|36-19
|43
|
3
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|
4
|Страсбур
|23
|11
|5
|7
|45-29
|38
|
5
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
6
|Монако
|23
|10
|6
|7
|37-26
|36
|
7
|Лион
|23
|9
|8
|6
|31-30
|35
|
8
|Монпелье
|23
|10
|4
|9
|38-33
|34
|
9
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|
10
|Нант
|23
|9
|5
|9
|30-28
|32
|
11
|Лилль
|23
|8
|8
|7
|31-35
|32
|
12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|
13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|
14
|Реймс
|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|
15
|Клермон Фут
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|
16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|
17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
|20
|
18
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
19
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|
20
|Сент-Этьен
|23
|4
|6
|13
|22-44
|18
|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|1 : 0
|12.02
|19:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|- : -
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|- : -
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|- : -
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|13.02
|19:05
|
Ланс – Бордо
|- : -
|13.02
|22:45
|
Метц – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0