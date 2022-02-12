Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Уход Лионеля не был сюрпризом для нас, — приводит слова директора «Барселоны» Mundo Deportivo. — Такой была реальность на тот момент. Единственный вариант, при котором Лионель мог остаться в «Барселоне», присоединиться к сделке с CVC, участвовать в которой мы не хотели. Мы решили, что клуб выше любого человека«.

Алемани отметил, что каталонский клуб потерял много денег на рекламе.

«Если «Барселоне» придется продавать футболистов из-за финансовых проблем, то игроки из ла масии — последние, с кем мы расстанемся. Это будущее каталонского клуба, они входят в наши планы. Уверен, Фати сыграет очень важную роль для клуба. Сейчас у него сложный момент, но «Барса» рядом. Окружение и семья Ансу очень добры. Уверен, они тоже поддерживают его», — сказал он.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года. Нападающий подписал контракт с парижским клубом до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал весь результативных передач в 20 матчах за парижан.

Напомним, что ла лига достигла договоренности о продаже 10 процентов бизнеса инвестиционному фонду CVC за 2,7 миллиарда евро. 90 процентов суммы было обещано клубам лиги. «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки.