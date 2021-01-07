Диоп очень рад за Головина, забившего гол «Лорьяну»

Полузащитник «Монако» Софьян Диоп поздравил с возвращением на поле Александра Головина. Российский полузащитник забил гол «Лорьяну» (5:2) в первом матче после вынужденного перерыва, связанного с травмой.

«Его выход принес много пользы команде, — цитирует Диопа официальный сайт «Монако». — Он вышел на поле и отличился после розыгрыша углового. Его не опекали, и он нанес блистательный удар из-за пределов штрафной. Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами. Мы надеемся, что он еще не раз поможет команде победить, играя так, как сегодня. Он действительно вышел на поле в нужный момент».

Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте. Он забил уже через 10 секунд после выхода на поле.