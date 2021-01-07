Диоп очень рад за Головина, забившего гол «Лорьяну»
Полузащитник «Монако» Софьян Диоп поздравил с возвращением на поле Александра Головина. Российский полузащитник забил гол «Лорьяну» (5:2) в первом матче после вынужденного перерыва, связанного с травмой.
«Его выход принес много пользы команде, — цитирует Диопа официальный сайт «Монако». — Он вышел на поле и отличился после розыгрыша углового. Его не опекали, и он нанес блистательный удар из-за пределов штрафной. Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами. Мы надеемся, что он еще не раз поможет команде победить, играя так, как сегодня. Он действительно вышел на поле в нужный момент».
Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте. Он забил уже через 10 секунд после выхода на поле.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/ru/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bf-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%87-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89/
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