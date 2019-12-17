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Динь, Лемар и Н'Зонзи — в сфере интересов «Лиона»

13:08
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«Лион» планирует активно провести трансферную кампанию в январе в связи с потерями в составе. Как сообщает Le Figaro, в сферу интересов «Лиона» попал защитник «Эвертона» Люка Динь, полузащитник «Атлетико» Тома Лемар и хавбек «Галатасарая» Стивен Н'Зонзи. Также «Лион» будет искать игрока в атаку.

Напомним, что «Лион» на длительный срок потерял основных игроков атаки Мемфиса Депая и Джеффа Рейн-Аделаида.

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