«Лион» планирует активно провести трансферную кампанию в январе в связи с потерями в составе. Как сообщает Le Figaro, в сферу интересов «Лиона» попал защитник «Эвертона» Люка Динь, полузащитник «Атлетико» Тома Лемар и хавбек «Галатасарая» Стивен Н'Зонзи. Также «Лион» будет искать игрока в атаку.

Напомним, что «Лион» на длительный срок потерял основных игроков атаки Мемфиса Депая и Джеффа Рейн-Аделаида.