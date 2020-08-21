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Димитри Пайет сдал положительный тест на коронавирус

09:58
Димитри Пайет. Фото Worl Today News
Димитри Пайет. Фото Worl Today News
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Нападающий «Марселя» Димитри Пайет заразился коронавирусом, сообщает RMC Sport.

Это уже пятый случай заражения в команде — ранее инфекцию выявили у Стива Манданда, Жордана Амави, Валентена Ронжье и Максима Лопеса. Сообщается, что «Марсель» продолжает проводить тренировки в маленьких группах в разное время на двух полях.

Ранее первый матч «Марселя» в чемпионате Франции-2020/21 против «Сент-Этьена» был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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