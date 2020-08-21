Димитри Пайет сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Марселя» Димитри Пайет заразился коронавирусом, сообщает RMC Sport.

Это уже пятый случай заражения в команде — ранее инфекцию выявили у Стива Манданда, Жордана Амави, Валентена Ронжье и Максима Лопеса. Сообщается, что «Марсель» продолжает проводить тренировки в маленьких группах в разное время на двух полях.

Ранее первый матч «Марселя» в чемпионате Франции-2020/21 против «Сент-Этьена» был перенесен из-за пандемии коронавируса.