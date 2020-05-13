Димитри Пайет рассказал, что хочет продолжать выступать за «Марсель»

Нападающий «Марселя» Димитри Пайет рассказал о том, что хотел бы продолжать выступать за нынешнюю команду.

— Я очень много работал и многим пожертвовал ради возвращения в «Марсель», ради второго шанса добиться успеха с этой командой, — приводит Eurosport слова Пайета. — Мне нельзя сдаваться. Не хочу слышать об усталости, возможном уходе или старости. Пока моя голова в порядке, ноги будут нести меня вперед. Сегодня я счастлив, как на поле, так и вне его. Сделаю все, чтобы так и продолжалось в следующем году.

На счету Пайета 12 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Марсель» в сезоне-2019/20.