Дидье Кийо: "Во Франции забивают больше, чем в Испании. Наш футбол привлекателен"

Президент профессиональной футбольной лиги Франции Дидье Кийо считает, что французская лига привлекательная. Также он доволен работой ВАР в этом сезоне.

– В лиге 1 в этом сезоне было забито 972 мяча, – цитирует RMC Кийо. – Это, конечно, меньше, чем в Англии, но больше, чем в Испании... Наш футбол привлекателен. ВАР? Он стал настоящим успехом, исправив 75 процентов ошибок, допущенных должностными лицами.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица лиги 1, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр