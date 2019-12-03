Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Дидье Дрогба: «Сказал Мбаппе, что он должен получить 4 «Золотых мяча»

01:04
Теги:

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, который является послом «Золотого мяча», заявил, что форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе должен выиграть награду четыре раза.

— Я поймал взгляд Кильяна, когда были вынесены шесть «Золотых мячей» Месси, я подмигнул ему, — приводятся слова Дрогба в Twitter Get French Football News. — Сказал ему, что он должен получить четыре награды. Увидеть их — вызов для такого игрока, как он.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир