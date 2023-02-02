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Дешам: «Варан играл ключевую роль на поле и за его пределами. Мне было приятно быть его тренером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение защитника Рафаэля Варана завершить карьеру в национальной команде.

«Рафаэль позвонил мне несколько дней назад, чтобы сказать, что он хочет завершить свою международную карьеру. Он умный мальчик, который знает, как взвесить все за и против, прежде чем принять решение. Не вдаваясь в подробности нашего разговора, отмечу, что Рафаэль считает, что он достиг конца своего приключения с французской командой. Я понимаю его аргументы и уважаю его решение, даже если оно может показаться очень грустным, учитывая все, что он сделал для национальной команды.

Конечно, я не могу перевернуть эту страницу без определенных эмоций, учитывая те связи, которые мы установили с августа 2012 года. Рафаэль играл ключевую роль на поле и за его пределами в течение последнего десятилетия. Мне было очень приятно быть его тренером. Я желаю ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — приводит слова Дешама сайт Федерации футбола Франции.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 он помог команде завоевать серебро.

29-летний защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией. Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013 года.

Источник: Сайт Федерации футбола Франции.
Дидье Дешам
Рафаэль Варан
Сборная Франции по футболу
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 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
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 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
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 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
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 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
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 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
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 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
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 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
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 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
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18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
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 Осер 21 3 4 14 18-46 13
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 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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ПСЖ – Тулуза
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 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
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Лорьян – Анже
 - : -
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Неймар

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