Дидье Дешам: «Лилиан Тюрам не просит приглашать сына в сборную»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что следит за игрой форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама. Также он добавил, что отец игрока, которым является чемпион мира-1998 Лилиан Тюрам, не просит приглашать сына в национальную команду.

— Маркус Тюрам — один из наших игроков, — цитирует RMC Дешама. — Даже если бы его папу не звали Лилиан, мы бы следили за его игрой. Лилиан не просит смотреть за его сыном, мы про это не говорили.