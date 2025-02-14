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14 февраля 2025, 06:30

Дешам не против поработать с «ПСЖ» после ухода из сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам (в центре).
Фото AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал отрицать, что после ухода из национальной команды в 2026 году может возглавить «ПСЖ». Ранее он работал в «Марселе».

«Тренировать «ПСЖ»? Я не закрываю перед собой дверь. Но сейчас у меня нет никаких предложений на примете. Когда они появятся, я выберу. Я себе ничего не запрещаю, но и не настроен сейчас на что-то конкретное. Не знаю и не хочу знать, что ждет меня в будущем. Меня это не беспокоит», — цитирует L'Equipe Дешама.

56-летний специалист с 2012 года тренирует сборную Франции. В конце 2024-го он объявил, что покинет пост после чемпионата мира-2026.

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Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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