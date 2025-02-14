Дешам не против поработать с «ПСЖ» после ухода из сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал отрицать, что после ухода из национальной команды в 2026 году может возглавить «ПСЖ». Ранее он работал в «Марселе».

«Тренировать «ПСЖ»? Я не закрываю перед собой дверь. Но сейчас у меня нет никаких предложений на примете. Когда они появятся, я выберу. Я себе ничего не запрещаю, но и не настроен сейчас на что-то конкретное. Не знаю и не хочу знать, что ждет меня в будущем. Меня это не беспокоит», — цитирует L'Equipe Дешама.

56-летний специалист с 2012 года тренирует сборную Франции. В конце 2024-го он объявил, что покинет пост после чемпионата мира-2026.