Дешам — о сборной Франции: «Это мой последний год в команде, но я не прощаюсь»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своих планах после ухода из национальной команды в 2026 году.
«Знаю ли я уже, чем буду заниматься в сентябре 2026 года? Да, конечно, все запрограммировано, спланировано, вы же меня знаете (улыбается)», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Также 56-летний специалист назвал главную для него цель в национальной команде на данный момент.
«Цель — отбор [на чемпионат мира 2026 года], и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня в команде не будет, это точно. Я буду где-то еще, но не знаю где. У меня такое чувство, будто я прощаюсь, однако это не так. Это мой последний год в сборной, вот и все», — добавил он.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата Европы-2016, выиграла чемпионат мира-2018 в России, а также стала победителем Лиги наций в сезоне-2020/21.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|15
|11
|1
|3
|26-13
|34
|
2
|ПСЖ
|15
|10
|3
|2
|32-12
|33
|
3
|Марсель
|15
|9
|2
|4
|35-15
|29
|
4
|Лилль
|15
|9
|2
|4
|29-17
|29
|
5
|Лион
|14
|7
|3
|4
|21-15
|24
|
6
|Ренн
|15
|6
|6
|3
|24-23
|24
|
7
|Монако
|15
|7
|2
|6
|26-26
|23
|
8
|Страсбур
|15
|7
|1
|7
|25-20
|22
|
9
|Тулуза
|15
|5
|5
|5
|21-19
|20
|
10
|Брест
|15
|5
|4
|6
|20-24
|19
|
11
|Анже
|15
|5
|4
|6
|13-17
|19
|
12
|Ницца
|15
|5
|2
|8
|19-27
|17
|
13
|Париж
|15
|4
|4
|7
|21-26
|16
|
14
|Гавр
|15
|3
|6
|6
|13-21
|15
|
15
|Лорьян
|14
|3
|5
|6
|18-28
|14
|
16
|Осер
|15
|3
|3
|9
|11-21
|12
|
17
|Нант
|15
|2
|5
|8
|13-24
|11
|
18
|Метц
|15
|3
|2
|10
|15-34
|11
|5.12
|21:00
|Брест – Монако
|1 : 0
|5.12
|23:00
|Лилль – Марсель
|1 : 0
|6.12
|19:00
|Нант – Ланс
|1 : 2
|6.12
|21:00
|Тулуза – Страсбур
|1 : 0
|6.12
|23:05
|ПСЖ – Ренн
|5 : 0
|7.12
|17:00
|Ницца – Анже
|0 : 1
|7.12
|19:15
|Осер – Метц
|3 : 1
|7.12
|19:15
|Гавр – Париж
|0 : 0
|7.12
|22:45
|Лорьян – Лион
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Билаль Надир
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|6
|2
|1
|
|
Тило Керер
Монако
|10
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|12
|1
|4