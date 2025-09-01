Футбол
1 сентября, 23:07

Дешам — о сборной Франции: «Это мой последний год в команде, но я не прощаюсь»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своих планах после ухода из национальной команды в 2026 году.

«Знаю ли я уже, чем буду заниматься в сентябре 2026 года? Да, конечно, все запрограммировано, спланировано, вы же меня знаете (улыбается)», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Также 56-летний специалист назвал главную для него цель в национальной команде на данный момент.

«Цель — отбор [на чемпионат мира 2026 года], и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня в команде не будет, это точно. Я буду где-то еще, но не знаю где. У меня такое чувство, будто я прощаюсь, однако это не так. Это мой последний год в сборной, вот и все», — добавил он.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата Европы-2016, выиграла чемпионат мира-2018 в России, а также стала победителем Лиги наций в сезоне-2020/21.

Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
