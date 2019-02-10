Диагноз Головина. Завтра он пройдет медобследование

По информации "СЭ", у полузащитника "Монако" Александра Головина диагностирован сильный ушиб голеностопа, из-за которого он был заменен в матче с "Монпелье" (2:2) в 24-м туре чемпионата Франции.

Сроки восстановления 22-летнего россиянина неизвестны, медобследование будет проведено завтра. (Сергей Егоров)​

Драма в Монпелье: Головин получил травму, "Монако" упустил победу //

"Потеряли лучшего игрока". Во Франции расстроены травмой Головина