Диагноз Головина. Завтра он пройдет медобследование

По информации "СЭ", у полузащитника "Монако" Александра Головина диагностирован сильный ушиб голеностопа, из-за которого он был заменен в матче с "Монпелье" (2:2) в 24-м туре чемпионата Франции.
Сроки восстановления 22-летнего россиянина неизвестны, медобследование будет проведено завтра. (Сергей Егоров)
Драма в Монпелье: Головин получил травму, "Монако" упустил победу //
"Потеряли лучшего игрока". Во Франции расстроены травмой Головина
Aleksandr Golovin quitte La Mosson en boitant #ASM pic.twitter.com/OboZqRGF0Q– Julien Castanheira (@JulienCst) 10 февраля 2019 г.
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