Во время матча 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» (1:2) был ограблен дом игрока парижан Анхеля Ди Марии, сообщает RMC Sport. Его родственники были дома в момент ограбления.

Сообщается, что именно с этим была связана замена аргентинца. Главный тренер парижан Маурисио Покеттино заменил его, когда получил информацию. Ди Мария сразу после этого отправился домой к своей семье. Несколько злоумышленников забрались в его дом. В этот момент его семья, в том числе дети, были дома. Le Parisien сообщает, что они ничего не слышали. Преступники смогли выкрасть содержимое сейфа, находившегося в помещении. Полиция уже занимается их поиском.

Позднее стало известно, что от грабителей в этот же вечер пострадали и родители Маркиньюса. Они также в этот момент были дома. Грабители ворвались в дом и взяли их в заложники. RMC Sport указывает, что сейчас с родителями игрока все в порядке. Ранее жертвами ограбления становились и другие игроки парижского клуба. Среди них Серхио Рико, Тиагу Силва и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.