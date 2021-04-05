Ди Мария высказался о возможном переходе Месси в «ПСЖ»
06:30
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал, что думает в соотечественнике Лионеле Месси, играющем в «Барселоне».
«На протяжении всей карьеры, я видел, что делает Месси, думаю, он с другой планеты. Было бы замечательно когда-то стать его одноклубником. Но сейчас он игрок «Барселоны», у него есть контракт, посмотрим, что будет в будущем», — цитирует Ди Марию Goal.
В этом сезоне 33-летний футболист провел 31 матч за «ПСЖ», забив 6 голов и сделав 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
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