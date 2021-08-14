Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания оказаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался по поводу перехода форварда Лионеля Месси в парижский клуб и желаний нападающего Криштиану Роналду составить ему компанию.

«Роналду наверняка умирает от желания оказаться в «ПСЖ». Уровень игроков нашего клуба невероятен. Такое нечасто случается, великие хотят играть с лучшими.

Конечно, Криштиану хотел бы оказаться здесь, но «ПСЖ» подписал Месси. К счастью, так лучше», — цитирует Ди Марию TyC Sports.

Сообщалось, что 34-летний Месси не сыграет в ближайшем матче парижан лиги 1 со «Страсбуром».