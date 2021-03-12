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Ди Мария продлил контракт с «ПСЖ» до 2022 года

20:12
Анхель Ди Мария. Фото ФК "ПСЖ"
Анхель Ди Мария. Фото ФК "ПСЖ"
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Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним аргентинцем рассчитано до лета 2022 года. Текущеий контракт истекал в июне этого года.

В текущем сезоне 33-летний аргентинец провел 27 матчей за «ПСЖ» и забил пять мячей при 12 голевых передачах.

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