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Ди Мария опубликовал фото с Месси, Паредесом, Неймаром и Верратти

05:08
Лионель Месси и Анхель Ди Мария. Фото Instagram
Лионель Месси и Анхель Ди Мария. Фото Instagram
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Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария опубликовал новый пост в Instagram.

На фото 33-летний аргентинец стоит вместе с Лионелем Месси, Неймаром, Леандро Паредесом и Марко Верратти.

«Друзья», — подписал фото Ди Мария.

Вместе с Месси и Паредесом игрок стал победителем Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины.

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Сергей Разин все материалы автора

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