Ди Мария опубликовал фото с Месси, Паредесом, Неймаром и Верратти

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария опубликовал новый пост в Instagram.

На фото 33-летний аргентинец стоит вместе с Лионелем Месси, Неймаром, Леандро Паредесом и Марко Верратти.

«Друзья», — подписал фото Ди Мария.

Вместе с Месси и Паредесом игрок стал победителем Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины.