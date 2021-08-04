Ди Мария опубликовал фото с Месси, Паредесом, Неймаром и Верратти
05:08
Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария опубликовал новый пост в Instagram.
На фото 33-летний аргентинец стоит вместе с Лионелем Месси, Неймаром, Леандро Паредесом и Марко Верратти.
«Друзья», — подписал фото Ди Мария.
Вместе с Месси и Паредесом игрок стал победителем Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины.
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