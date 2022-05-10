Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о своем будущем в клубе из Парижа.

«Что касается моих планов, то я хочу провести еще один год в Европе, чтобы попасть в заявку на ЧМ-2022. Мне нужно быть на виду и проявить себя как можно лучше. После этого, возможно, вернусь на родину.

«ПСЖ»? Не знаю, останусь ли здесь. Мой контракт истекает в июне. У клуба есть опция продления соглашения еще на год, но не знаю, что случится. Я готов рассмотреть и другие предложения из Европы", — цитирует аргентинца Urbana Play.

Действующий трудовой договор 34-летнего игрока с французским грандом истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне на его счету три гола и шесть голевых передач в 24 матчах лиги 1.