Ди Мария: «Мы показали, что «ПСЖ» — чемпион Франции»

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (4:0).

«Мы контролировали игру от начала до конца в течение 90 минут. У нас было много моментов, мы много владели мячом. Мы счастливы, потому что показали, что мы чемпионы Франции. В конце сезона никогда не бывает легко, может быть небольшой спад. Но мы провели зрелищный матч как чемпионы и порадовали людей», — приводит слова Ди Марии официальный сайт клуба.

«ПСЖ» обеспечил себе первое место за несколько туров до конца чемпионата. «Монпелье» за тур до финиша на 13-м месте.