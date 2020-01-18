Ди Мария и Паредес. Совместная фотография игроков «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с полузащитником Леандро Паредесом. Вместе со своими вторыми половинками футболисты посетили шоу кабаре Лидо де Пари.

В текущем сезоне Ди Мария провел 27 матчей за парижан, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Паредес — 18 игр и один забитый мяч.

25-летний Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019.