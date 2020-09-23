Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча за плевок в соперника

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча. Такое решение принял дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) Франции.

Аргентинец был наказан за то, что плюнул в игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса. «ПСЖ» в этом матче уступил со счетом 0:1. При этом дисквалификация вступает в силу с 29 сентября.

Также комитет принял решение рассмотреть поведение Альваро Гонсалеса и другого игрока парижан Неймара на заседании 30 сентября. Неймар в этой игре получил красную карточку за то, что ударил соперника. При этом бразилец обвинил Гонсалеса в расизме.