Ди Марио: «Лео отличается Мбаппе и Неймара, он лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением об атакующем трио парижан, в которое входят Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

«Когда у вас есть три таких футболиста, первая опция — это выпустить их в составе, потому что они лучшие на поле, — приводит слова игрока RMC Sport. — Они такие, какие есть, и они выиграли то, что выиграли. И это дает им такой статус. Но Лео отличается от остальных. Он лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле».

В сезоне-2021/22 Месси сыграл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, забил 4 года и отдал две результативные передачи.