Ди Марио: «Лео отличается Мбаппе и Неймара, он лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле»
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением об атакующем трио парижан, в которое входят Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
«Когда у вас есть три таких футболиста, первая опция — это выпустить их в составе, потому что они лучшие на поле, — приводит слова игрока RMC Sport. — Они такие, какие есть, и они выиграли то, что выиграли. И это дает им такой статус. Но Лео отличается от остальных. Он лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле».
В сезоне-2021/22 Месси сыграл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, забил 4 года и отдал две результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю