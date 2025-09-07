Дезире Дуэ выбыл на четыре недели из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ пропустит четыре недели из-за травмы. Форвард получил повреждение в матче Украина — Франция (0:2) в квалификации чемпионата мира.

«Дезире Дуэ также получил травму во время поединка: он получил растяжение правой икроножной мышцы и выбыл примерно на четыре недели», — сообщила пресс-служба «ПСЖ».

Также в этом матче повреждение получил одноклубник Дуэ Усман Дембеле, который пропустит около шести недель.