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Дезире Дуэ выбыл на четыре недели из-за травмы

Руслан Минаев

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ пропустит четыре недели из-за травмы. Форвард получил повреждение в матче Украина — Франция (0:2) в квалификации чемпионата мира.

«Дезире Дуэ также получил травму во время поединка: он получил растяжение правой икроножной мышцы и выбыл примерно на четыре недели», — сообщила пресс-служба «ПСЖ».

Также в этом матче повреждение получил одноклубник Дуэ Усман Дембеле, который пропустит около шести недель.

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Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дезире Дуэ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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