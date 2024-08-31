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Сегодня, 12:22

Матвей Сафонов сделал предложение Марине Кондратюк: «Встаю в очередь на алименты»

Сергей Разин
корреспондент
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Матвей Сафонов и Марина Кондратюк.
Фото Соцсети

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, сообщила о скорой свадьбе.

«Будет ли свадьба? Да. Cделал предложение, просто я не рассказывала. Встаю в очередь на алименты», — сказала Кондратюк в эфире передачи «Это футбол, брат».

Матвей Сафонов и&nbsp;Марина Кондратюк. Стюардесса по имени Кондра. Сафонов подтвердил отношения с эффектной блондинкой

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет для того, чтобы реализоваться в жизни.

Матвей Сафонов. На что пойдут алименты Сафонова: его бывшая жена запросила на содержание дочери 18,6 миллиона рублей в год

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
5
 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
7
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
12
 Тулуза 2 0 2 0 1-1 2
13
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
14
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
15
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
18
 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.08 21:45
Лион – Страсбур
 4 : 3
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 - : -
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 - : -
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 - : -
1.09 16:00
Монако – Ланс
 - : -
1.09 18:00
Анже – Ницца
 - : -
1.09 18:00
Гавр – Осер
 - : -
1.09 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
1.09 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 3
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 3
Гифт Эммануэл Орбан

Гифт Эммануэл Орбан

Лион

 2
П
Жоау Невеш

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ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 2 1 0
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