Девушка, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в вымогательстве

Нажила Триндади, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, подозревается в вымогательстве, информирует El Mundo Deportivo.

По данным издания, начала расследование в отношении девушки за то, что она требовала у игрока деньги в обмен на то, что видео, на котором происходят все действия инцидента, не было обнародовано.

Напомним, футболиста в изнасиловании обвинила бразильская модель Нажила Триндаде. Она подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил ее и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом.

Неймара обвиняют в изнасиловании. Он говорит, что это шантаж