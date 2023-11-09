Дешам заявил, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»: «Удивлен голосами тех, кто не включил его в пятерку лучших»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об итогах голосования за «Золотой мяч» в 2023 году.

«Он заслужил бы эту победу, третье место стало очередным разочарованием Я не говорю, что Месси или Холанн не заслужили свои места. Мбаппе молод, но годы идут. С тем, чего он добился, он явно заслуживал выиграть «Золотой мяч». Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован.

«Голоса...Я был, мягко говоря удивлен, если не сказать больше, голосами некоторых. Не ставить Мбаппе в пятерку лучших...Не собираюсь говорить, что это нечестно, но это было бы недалеко от истины», – цитирует Дешама RMC Sport.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

24-летний француз уступил победителю на 192 голоса (462 против 270).