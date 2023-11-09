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Дешам заявил, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»: «Удивлен голосами тех, кто не включил его в пятерку лучших»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об итогах голосования за «Золотой мяч» в 2023 году.

«Он заслужил бы эту победу, третье место стало очередным разочарованием Я не говорю, что Месси или Холанн не заслужили свои места. Мбаппе молод, но годы идут. С тем, чего он добился, он явно заслуживал выиграть «Золотой мяч». Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован.

«Голоса...Я был, мягко говоря удивлен, если не сказать больше, голосами некоторых. Не ставить Мбаппе в пятерку лучших...Не собираюсь говорить, что это нечестно, но это было бы недалеко от истины», – цитирует Дешама RMC Sport.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

24-летний француз уступил победителю на 192 голоса (462 против 270).

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
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«Реал» не будет покупать Мбаппе летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 - : -
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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