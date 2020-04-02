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Дешам выразил соболезнования в связи со смертью Диуфа из-за коронавируса

00:43
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Марселя» Папа Диуфа. Сенегалец, заболевший недавно коронавирусом, скончался во вторник в возрасте 68 лет.

— Его внезапная смерть глубоко опечаливает меня, — цитирует L'Equipe Дешама. — Даже если наше сотрудничество было коротким, я, конечно, не забыл, что именно он позволил мне стать тренером «Марселя» в 2009 году.

Я смог испытать его огромную популярность у «Марселя», чье сердце он завоевал. Эта популярность соответствовала его любви к этому городу и этому клубу, к которому он был очень привязан.

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