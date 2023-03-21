Дешам решил назначить Мбаппе капитаном сборной Франции
В сборной Франции считают, что капитаном команды должен стать 24-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Такое решение принял главный тренер Франции Дидье Дешам после ухода из команды голкипера Уго Льориса, сообщает Lequipe.
Мбаппе дебютирует в новом статусе 24 марта в матче против Нидерландов. Это будет игра первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2024.
Форвард выступает во Франции с 2017 года. В составе национальной команды нападающий провел 66 поединков, записав на свой счет 36 забитых мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|
2
|Марсель
|28
|18
|5
|5
|53-28
|59
|
3
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|
4
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|
5
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|
6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|
7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|
8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|
9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|3
|14
|44-47
|36
|
12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
13
|Клермон Фут
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
20
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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8 тур
9 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|- : -
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|22
|2
|2
Новости