Дешам рассказал, что маска мешает обзору Мбаппе
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что форвард Килиан Мбаппе привыкает к игре в маске, но она немного мешает его обзору.
«Есть гематома, которая будет уменьшаться с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного мешает обзору. Но он в порядке», — цитирует Дешама RMC Sport.
Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.
Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в рамках заключительного матч группового турнира чемпионата Европы по футболу.
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17
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Брест – Марсель
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