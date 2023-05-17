Дешам рассказал, что думает об игре Камавинга в этом сезоне
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру полузащитника «Реала» Эдуарда Камавинга.
«Играя в центре поля, Камавинга получает больше удовольствие от футбола. Ему не нравится играть на фланге, но отмечу, что у него есть все необходимые качества для игры на этой позиции», — цитирует Дешама L'Equipe.
В этом сезоне 20-летний хавбек участвовал в 54 матчах, сделав 1 ассист.
«Реал» набрал 71 очко за 34 игры и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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|
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|
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|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
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|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
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|Труа
|35
|4
|10
|21
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|
Лион – Монако
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
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|21.05
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|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
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Осер – ПСЖ
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Александр Ляказетт
Лион
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Лионель Месси
ПСЖ
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Неймар
ПСЖ
|11
|
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Реми Кабелла
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|И
|К
|Ж
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Тежи Саванье
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|3
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Эммануэль Агбаду
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|2
|5
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