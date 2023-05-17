Дешам рассказал, что думает об игре Камавинга в этом сезоне

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру полузащитника «Реала» Эдуарда Камавинга.

«Играя в центре поля, Камавинга получает больше удовольствие от футбола. Ему не нравится играть на фланге, но отмечу, что у него есть все необходимые качества для игры на этой позиции», — цитирует Дешама L'Equipe.

В этом сезоне 20-летний хавбек участвовал в 54 матчах, сделав 1 ассист.

«Реал» набрал 71 очко за 34 игры и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.