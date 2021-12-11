Дешам прокомментировал возможное назначение Зидана в сборную Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил возможность прихода ему на смену Зинедина Зидана. Нынешний контракт наставника французов рассчитан до 2022 года.
«Я занял место Лорана Блана, кто-то займет мое место. Это будет Зизу или кто-то другой. Дело не в том, нравится мне это или нет, условия должны быть подходящими. Зизу связан со сборной Франции», — цитирует RMC Дешама.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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