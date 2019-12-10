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Дешам продлил контракт со сборной Франции

10 декабря 2019, 18:16
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Федерация футбола Франции договорилась о новом контракте с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом, сообщается на официальном сайте организации. Новый договор рассчитан до 2022 года.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. В прошлом году он привел команду к победе на чемпионате мира в России. Его прошлый контракт был рассчитан до конца Евро-2020. Он продлил соглашение уже в третий раз.

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