Дешам: «За рубежом я получаю больше признания, чем во Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свое будущее.

«Факт в том, что за рубежом я получаю больше признания, чем в своей собственной стране. Что касается моего будущего, я не закрываю ни одну дверь — ни во Франции, ни за рубежом. У меня есть свобода выбора. Знаю, что это будет отличаться от работы со сборной, но это все равно будет очень хорошо», — цитирует Дешама Le Figaro.

56-летний специалист, тренирующий сборную Франции с 2012 года, покинет свой пост по окончании чемпионата мира 2026 года.

До сборной Франции Дешам тренировал «Монако», «Ювентус» и «Марсель».