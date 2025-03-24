Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

24 марта, 19:14

Дешам: «За рубежом я получаю больше признания, чем во Франции»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свое будущее.

«Факт в том, что за рубежом я получаю больше признания, чем в своей собственной стране. Что касается моего будущего, я не закрываю ни одну дверь — ни во Франции, ни за рубежом. У меня есть свобода выбора. Знаю, что это будет отличаться от работы со сборной, но это все равно будет очень хорошо», — цитирует Дешама Le Figaro.

56-летний специалист, тренирующий сборную Франции с 2012 года, покинет свой пост по окончании чемпионата мира 2026 года.

До сборной Франции Дешам тренировал «Монако», «Ювентус» и «Марсель».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
Читайте также
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стоимость Кузяева снизилась на 1 миллион евро, по версии Transfermarkt

L'Equipe: Головин стал самым высокооплачиваемым игроком «Монако» в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
2
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
3
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
4
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
5
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
6
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
10
 Брест 6 2 1 3 11-11 7
11
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Осер 6 2 0 4 4-8 6
15
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
16
 Нант 6 1 2 3 5-7 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 0 : 3
4.10 20:00
Брест – Нант
 - : -
4.10 22:05
Осер – Ланс
 - : -
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 - : -
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Илан Кеббаль

Илан Кеббаль

Париж

 4
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости