Дешам подтвердил, что получал предложения из Саудовской Аравии
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что вел переговоры с представителями саудовского клуба о сотрудничестве после окончания его контракта с национальной командой.
При этом специалист опроверг слухи о возможном возвращении в «Ювентус» или назначении в сборную Бразилии.
«Возможно, у меня и были некоторые контакты, не конкретно с ними [Бразилией]. Я не буду называть имен, но они знают мою ситуацию», — цитирует Дешама Goal.
Дешам также подчеркнул, что его решение покинуть пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года является окончательным, независимо от результата команды на турнире.
Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018-м.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3