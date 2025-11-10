Футбол
10 ноября, 17:14

Дешам подтвердил, что получал предложения из Саудовской Аравии

Алина Савинова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что вел переговоры с представителями саудовского клуба о сотрудничестве после окончания его контракта с национальной командой.

При этом специалист опроверг слухи о возможном возвращении в «Ювентус» или назначении в сборную Бразилии.

«Возможно, у меня и были некоторые контакты, не конкретно с ними [Бразилией]. Я не буду называть имен, но они знают мою ситуацию», — цитирует Дешама Goal.

Дешам также подчеркнул, что его решение покинуть пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года является окончательным, независимо от результата команды на турнире.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018-м.

Дидье Дешам
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2
 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
3
 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4
 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6
 Монако 12 6 2 4 24-21 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
9
 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Валентин Барко
Валентин Барко

Страсбур

 4
Илан Кеббаль
Илан Кеббаль

Париж

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 10 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Вся статистика

