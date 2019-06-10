Дешам подтвердил, что Менди вскоре станет игроком "Реала"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о защитнике "Лиона" Ферлане Менди, который близок к переходу в "Реал".

– Менди добился впечатляющего прогресса. Два года назад он играл во втором французском дивизионе , и теперь скоро будет выступать за "Реал", – приводит слова Дешама Marca.

Мы находимся в то время, когда слухи и движения на футбольном рынке влияют на многих игроков, некоторые даже не были готовы к этому. Для Менди, за которым пришел испанский клуб, это что-то новое.​

Ранее сообщалось, что 24-летний защитник может завершить переход в "Реал" только в случае успешного прохождения медосмотра. На первом обследовании у Менди были выявлены проблемы с бедром.