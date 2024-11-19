Дешам планирует спросить у Мбаппе, хочет ли форвард оставаться капитаном сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам планирует обсудить с форвардом национальной команды Килианом Мбаппе вопрос капитанской повязки, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 56-летний специалист планирует напрямую спросить у нападающего, хочет ли он оставаться капитаном сборной. Если Мбаппе откажется от повязки, ее передадут другому игроку.
В ноябре Дешам второй раз подряд не вызвал Мбаппе на матчи национальной команды. Журналист Ромена Молина сообщал, что 25-летний француз не хочет играть за сборную из-за конфликта с главным тренером.
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|
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|9
|2
|0
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|29
|
2
|Монако
|11
|7
|2
|2
|18-8
|23
|
3
|Марсель
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|18-11
|19
|
5
|Лион
|11
|5
|3
|3
|18-15
|18
|
6
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
7
|Реймс
|11
|5
|2
|4
|19-15
|17
|
8
|Ланс
|11
|4
|5
|2
|12-9
|17
|
9
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|11
|5
|1
|5
|20-19
|16
|
10
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|13-11
|15
|
11
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
12
|Брест
|11
|4
|1
|6
|14-19
|13
|
13
|Ренн
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
15
|Анже
|11
|2
|4
|5
|13-20
|10
|
16
|Сент-Этьен
|11
|3
|1
|7
|10-25
|10
|
17
|Гавр
|11
|3
|0
|8
|8-23
|9
|
18
|Монпелье
|11
|2
|1
|8
|11-31
|7
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|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|- : -
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|24.11
|19:00
|
Осер – Анже
|- : -
|24.11
|19:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|24.11
|22:45
|
Ницца – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|7
|1
|2
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