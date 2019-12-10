Дешам останется тренером сборной Франции до конца ЧМ-2022

Федерация футбола Франции (ФФФ) договорилась о новом контракте с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Как сообщает Le Figaro, новый договор будет рассчитан до 2022 года. Об этом официально объявят в ближайшее время.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. В прошлом году он привел команду к победе на чемпионате мира в России. Его действующий контракт рассчитан до конца Евро-2020. Следующий контракт будет рассчитан до конца ЧМ-2022.