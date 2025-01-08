Дешам объявит об уходе из сборной Франции после чемпионата мира-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам планирует покинуть свой пост после чемпионата мира-2026. По информации L'Equipe, 56-летний специалист в среду, 8 января, объявит о своем решении уйти после мирового первенства.

В отборочном турнире ЧМ-2026 французы сыграют в группе D или L, в зависимости от матчей Лиги наций против Хорватии (20 и 23 марта). В случае победы трехцветные окажутся в группе с Украиной, Исландией и Азербайджаном, а в случае поражения — с Чехией, Черногорией, Фарерскими Островами и Гибралтаром.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда провела 166 матчей: 106 побед, 31 ничья и 29 поражений. В 2018-м французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций.