Сегодня, 08:18

Дешам не исключил возвращение Погба в сборную Франции

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Монако» Поля Погба в национальную команду.

«Он все ближе к тому, чтобы снова стать футболистом. Что касается сборной — я не сомневаюсь, что он хочет вернуться, это его цель. Но сначала ему нужно пройти несколько этапов. Первый — выйти на поле в составе «Монако». Надеюсь, ему это удастся. Это станет для него важным шагом и большой радостью. А дальше — посмотрим. Если я сейчас скажу «да», все решат, что он уже возвращается. Если скажу «нет» — сочтут, что я дурак. Поэтому лучший вариант — пожелать ему успешно преодолеть первый этап», — приводит слова Дешама Goal.com.

«Монако» этим летом объявил о подписании двухлетнего контракта с 32-летним Погба, который отбыл дисквалификацию за допинг. Последний раз хавбек выходил на поле в официальном матче в сентябре 2023 года.

Дидье Дешам
Поль Погба
Футбол
Сборная Франции по футболу
Фати признан лучшим игроком «Монако» в сентябре
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
2
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
3
 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
4
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
5
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
6
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
10
 Брест 6 2 1 3 11-11 7
11
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Осер 6 2 0 4 4-8 6
15
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
16
 Нант 6 1 2 3 5-7 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 6 0 2 4 5-13 2
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 - : -
4.10 20:00
Брест – Нант
 - : -
4.10 22:05
Осер – Ланс
 - : -
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 - : -
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Илан Кеббаль

Илан Кеббаль

Париж

 4
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 3 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
