Дешам не исключил возвращение Погба в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Монако» Поля Погба в национальную команду.

«Он все ближе к тому, чтобы снова стать футболистом. Что касается сборной — я не сомневаюсь, что он хочет вернуться, это его цель. Но сначала ему нужно пройти несколько этапов. Первый — выйти на поле в составе «Монако». Надеюсь, ему это удастся. Это станет для него важным шагом и большой радостью. А дальше — посмотрим. Если я сейчас скажу «да», все решат, что он уже возвращается. Если скажу «нет» — сочтут, что я дурак. Поэтому лучший вариант — пожелать ему успешно преодолеть первый этап», — приводит слова Дешама Goal.com.

«Монако» этим летом объявил о подписании двухлетнего контракта с 32-летним Погба, который отбыл дисквалификацию за допинг. Последний раз хавбек выходил на поле в официальном матче в сентябре 2023 года.