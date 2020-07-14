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Новости   //    Футбол   //    Франция

Дешам хочет, чтобы в футболе было 5 замен

00:19
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам? выразил надежду, что правило пяти замен останется в футболе. После возобновления сезона-2019/20, прерванного из-за коронавируса, ФИФА изменила правила ввиду длительного перерыва в тренировках.

— Мне нравится 5 замен, — цитирует RMC Дешама. — Существует более высокий риск получения травм в конце и начале сезонов. Некоторые игроки сталкиваются с высокой нагрузкой. Две дополнительные замены дают больше возможностей тренерам. Если этот правило будет сохранено, то я буду «за».

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