Депутат Свищев — о возможном уходе Сафонова из-за покупки Забарного: «Зачем «ПСЖ» слушает украинских советчиков?»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова из-за трансфера украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

«Происходят странные вещи. Почему под раздачу должен попадать наш вратарь? Эти вещи никакого отношения не имеют к спорту. Официально клуб об этом не говорит. Если эти перестановки в составе происходят из-за того, что Забарный устраивает как игрок, а Матвей — нет, то это одно дело. Это нормально, если решения принимаются по профессиональным качествам. Но мы, к сожалению, в иных реалиях. Не понимаю, почему из-за покупки украинского защитника должен покидать команду наш вратарь. Все понимают, что Сафонов — один из лучших в мире на своей позиции. Он без работы точно не останется. Зачем «ПСЖ» слушает украинских советчиков? Это до добра не доведет. Спорт не должен ссылаться на какие-то политические моменты», — сказал Свищев «СЭ».

В январе журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи сообщал, что Забарный не хочет переходить в «ПСЖ» из-за присутствия в составе Сафонова.

Сафонов пополнил состав «ПСЖ» прошлым летом. Россиянин выиграл с командой четыре титула: лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок и Лигу чемпионов.