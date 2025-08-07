Футбол
7 августа, 17:54

Депутат Свищев — о возможном уходе Сафонова из-за покупки Забарного: «Зачем «ПСЖ» слушает украинских советчиков?»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова из-за трансфера украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

«Происходят странные вещи. Почему под раздачу должен попадать наш вратарь? Эти вещи никакого отношения не имеют к спорту. Официально клуб об этом не говорит. Если эти перестановки в составе происходят из-за того, что Забарный устраивает как игрок, а Матвей — нет, то это одно дело. Это нормально, если решения принимаются по профессиональным качествам. Но мы, к сожалению, в иных реалиях. Не понимаю, почему из-за покупки украинского защитника должен покидать команду наш вратарь. Все понимают, что Сафонов — один из лучших в мире на своей позиции. Он без работы точно не останется. Зачем «ПСЖ» слушает украинских советчиков? Это до добра не доведет. Спорт не должен ссылаться на какие-то политические моменты», — сказал Свищев «СЭ».

В январе журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи сообщал, что Забарный не хочет переходить в «ПСЖ» из-за присутствия в составе Сафонова.

Сафонов пополнил состав «ПСЖ» прошлым летом. Россиянин выиграл с командой четыре титула: лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок и Лигу чемпионов.

Матвей Сафонов
ФК Борнмут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Агент Головина: «Саша подходит к чемпионату во всеоружии»

Шевалье прошел медицинское обследование для перехода в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2
 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
3
 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4
 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6
 Монако 12 6 2 4 24-21 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
9
 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Валентин Барко
Валентин Барко

Страсбур

 4
Илан Кеббаль
Илан Кеббаль

Париж

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 10 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Вся статистика

