Депай заявил, что рассматривает возможность ухода из «Лиона» в январе
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал о том, что может сменить клуб зимой.
— Мне 26 лет, а мой следующий трансфер будет стоить почти ничего, — приводит Goal.com слова Депая. — Стоит ожидать, что клубы будут проявлять ко мне интерес. Скоро январь. Посмотрим, как все сложится. Я не говорю, что точно уйду из «Лиона», но возможность интереса от других клубов значительно повышается.
В сезоне-2020/21 26-летний голландец провел за «Лион» 6 матчей, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро. Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Форвард мог перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.