Депай заявил, что рассматривает возможность ухода из «Лиона» в январе

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал о том, что может сменить клуб зимой.

— Мне 26 лет, а мой следующий трансфер будет стоить почти ничего, — приводит Goal.com слова Депая. — Стоит ожидать, что клубы будут проявлять ко мне интерес. Скоро январь. Посмотрим, как все сложится. Я не говорю, что точно уйду из «Лиона», но возможность интереса от других клубов значительно повышается.

В сезоне-2020/21 26-летний голландец провел за «Лион» 6 матчей, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро. Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Форвард мог перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.